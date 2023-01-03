RTÜK Başkanı Şahin, CHP'li Altay'a karşı açtığı 'tazminat' davasını kazandı

Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP'li Engin Altay hakkında açtığı ve Ankara 10'uncu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülerek reddedilen dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozularak kabul edildi. Altay, 5 bin TL tazminata mahkum edildi.

RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına yayın durdurma ve para cezası uygulamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mayıs 2020'de "Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Bunu yapamazsın ey RTÜK Başkanı, üyeleri. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Bir kişiye yaranacağız diye TBMM tarafından seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, taraflı hale gelmesi ve AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırmayan, Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televizyonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz" demişti. Bu açıklama sonrası, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP'li Engin Altay'a dava açarak 10 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ancak, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, RTÜK Başkanı Şahin'in açtığı davayı reddetti.

KARAR, ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE KALDIRILDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in istinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi BAM 25'inci Hukuk Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen kararı kaldırarak, davanın kısmen kabulü ile CHP'li Engin Altay'ı 5 bin TL manevi tazminata mahkum etti.

ŞAHİN: TAZMİNATIN TAMAMINI SOKAK HAYVANLARI BARINAĞINA BAĞIŞLIYORUM

Verilen karar hakkında Twitter hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bir hukuk devletinde yaşadığımızı hiçe sayarak, Üst Kurulumuza ve şahsıma hakaret eden Engin Altay'a karşı açmış olduğum manevi tazminat davasını kazanmış bulunmaktayım. Bu şahıstan gelen tazminatın tamamını sokak hayvanları barınağına bağışlıyorum" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı