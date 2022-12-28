Rusya'da 'Suriye' toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı