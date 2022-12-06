Sarıgül: Af çağrımıza bütün partilerin uyacağına inanıyorum

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Af çağrımız kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani çağrıdır. Bu vicdani çağrıya bütün siyasi partilerin uyacağına inanıyorum" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırıkkale F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklama yaptı. Sarıgül, 9 Nisan'dan bu yana hükümlü ve tutuklular için af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Kardeşlik hukuku için toplumsal barış için af istiyoruz. Pandemi koşulları münasebetiyle acele yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Pandemi koşulları nedeniyle çeklerini ve senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız oldu. Özellikle cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuk var. Annelerini, babalarını göremeyen evlatlarımız var. Bizim devletimiz; vicdanlı, merhametli ve şefkatli devlettir. Bu nedenle anneler için babalar için ve çocuklar için affet Türkiye'm. Bütün siyasi partilere çağrım; "Af çıkarsa bana kaç oy getirir, af çıkarsa bizim durumumuz ne olur', biz bunlarla meşgul değiliz. TDP olarak af çağrımız kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Bu vicdani çağrıya bütün siyasi partilerin uyacağına inanıyorum. Bu noktada MHP'nin attığı adımları çok saygıdeğer buluyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun af ile ilgili sözlerini çok değerli buluyorum" diye konuştu.

Sarıgül, konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı