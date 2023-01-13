Sarıgül: Cumhurbaşkanı'na o ağır sözleri kabul etmemiz söz konusu değil

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İsveç'te, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı söylenen o ağır sözleri kabul etmemiz söz konusu değildir. O devleti kınıyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Kentte ilk olarak esnaf ve halkı ziyaret eden Sarıgül, ardından partisinin Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül, İsveç'te yaşananlara ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Özellikle İsveç'te, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı söylenen o ağır sözleri kabul etmemiz söz konusu değildir. O devleti kınıyoruz. İsmini dahi söylemek istemiyorum. O devlet NATO'ya girmek istiyor. Bu şartlarda NATO'ya girmesine kesinlikle ve kesinlikle izin veremeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. İsveç'te yapılan o hain, menfur sözleri kesinlikle Türkiye Değişim Partisi olarak kınıyoruz. Bu sözleri doğru bulmuyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun televizyon programındaki "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatlarına uymazsa Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" sözlerinin hatırlatılması üzerine de Sarıgül, "Bizim bildiğimiz bir şey varsa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına oturan bir kişi, kolay kolay kimseden talimat almaz. Kolay kolay kimseden talimat almamalıdır. Bir tek talimatı halkından alır, yurttaşlarından alır. Bir tek talimatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alır" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı