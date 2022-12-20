Savunma Sanayii İcra Komitesi: Yurt dışından alınan her türlü teknoloji ülkemizde geliştirilmeli

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Toplantıda, savunma sanayinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayi için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır" denildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik konular görüşülmüş, 25 farklı projeye ilişkin kararlar alınmıştır. Ülkemizin hava savunmasının güçlendirilmesi için; Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar verilmiştir. Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlarımız için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik kararlar alınmıştır. Ayrıca Milli Gemi (MİLGEM) projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8'inci gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariki bugünkü toplantıda kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'İHA'LARA YENİ KABİLİYETLER KAZANDIRILMASI GÖRÜŞÜLDÜ'

Açıklamada ayrıca, "İlk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız Kızılelma'da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA'larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür. F-16'larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projeler de karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayi için mutlak gereklilik olduğu vurgulanmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de büyük bir atılım gerçekleştirilecek, bütün engellemelere aldırış etmeksizin yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığımız devam edecektir" denildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı