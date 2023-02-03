Seçime sayılı günler kala 'Dördüncü İttifak'tan ilk kare

Seçime sayılı günler kala ittifak çalışmalarını hızlandıran Memleket Partisi, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğu Parti liderleri ilk kez aynı karede yer aldı.

Seçime sayılı günler kala ittifak çalışmaları da hızlandı. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ardından dördüncü ittifak çalışmaları bir süredir devam ediyor. Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu ittifak son düzlüğe girdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ilk kez ortak fotoğraf verdi.

Sosyal medya hesabından dört siyasi parti liderinin yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Ümit Özdağ, “Sayın Rıfat Serdaroğlu, sayın Muharrem İnce ve sayın Vecdet Öz ile Türkiye gündemini değerlendirdik. Türkiye iki kutuplu siyasete mahkum değildir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr