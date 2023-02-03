Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a 'Kronometre' yanıtı erişim engeline takıldı

Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a 'Kronometre' yanıtı erişim engeline takıldı

HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı ''Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün'' açıklamasına erişim engeli getirildi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '2018'de kronometre sıfırlandı' açıklamasına yönelik, "Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün" yanıtına erişim engeli getirildi.

T24'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, dün yaptığı başvuruda, söz konusu haberlerde müvekkili Erdoğan’ın itibarını zedeleyici, kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulduğunu öne sürerek, erişim engeli talep etti. Başvuru üzerine, Demirtaş'ın kronometre yanıtına, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Kararda, 'kişinin manevi varlığının korunma ve geliştirilmesini, 20. maddesi ile özel hayatın gizliliği ve korunması' haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr

Siyaset
AK Parti kurucusu Kemal Albayrak'tan şok dalgası yaratacak açıklama: 'İstifalar Başlayacak'
AK Parti kurucusu Kemal Albayrak'tan şok dalgası yaratacak açıklama: 'İstifalar Başlayacak'
Seçime sayılı günler kala 'Dördüncü İttifak'tan ilk kare
Seçime sayılı günler kala 'Dördüncü İttifak'tan ilk kare
İsmail Saymaz, altılı masanın adayıyla ilgili son bilgiyi paylaştı
İsmail Saymaz, altılı masanın adayıyla ilgili son bilgiyi paylaştı
İYİ Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Ekrem Şentürk'ten dikkat çeken enkaz yorumu
İYİ Parti Ordu Milletvekili Aday Adayı Ekrem Şentürk'ten dikkat çeken enkaz yorumu
CHP'li Gürer: “Mayıs’tan sonra YÖK diye bir kurum olmayacak”
CHP'li Gürer: “Mayıs’tan sonra YÖK diye bir kurum olmayacak”
AP Genel Başkanı Vecdet Öz muhalefeti eleştirdi. Hala akıllanmadılar
AP Genel Başkanı Vecdet Öz muhalefeti eleştirdi. Hala akıllanmadılar
İYİ Partili Abdulkadir Eroğlu sağlıkta devrim yapacağız.!
İYİ Partili Abdulkadir Eroğlu sağlıkta devrim yapacağız.!