Şentop: Dünyayı Savaş Girdabına Sürükleyenleri İnsan Olmaya Davet Ediyorum (2)

Şentop: Dünyayı Savaş Girdabına Sürükleyenleri İnsan Olmaya Davet Ediyorum (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesinin açılış törenine katıldı.

SPORCU MİSAFİRHANESİ AÇILIŞINA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Şentop, Türkiye'nin son yıllarda spor alt yasına önem verdiğini belirterek, "Tesise ismi verilen Yaşar Kaptan Çebi bölgeye değer ve önem veren birisi. Tekirdağ'da çok sayıda hayır işlerinde bulundu. Burası toplam 1290 metrekare inşaat alanına yapıldı. Birçok imkanı olan misafirhanemiz engelli sporcular için de erişime uygun olarak hazırlandı. Sporcularımızın rahat edebilmesi için her şey düşünülmüş. Süleymanpaşa belediyemiz yerel bir yönetimin yapacağı en önemli hizmetlerden olan gençlere, spor tesisi, sporla ilgili sosyal ortamlar hazırlamayı, sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak yerine getirmektedir. Sağlıklı nesiller ve geleceğe en önemli miraslardan biri spora ve sporun birleştiriciliğine, sosyalliğine yatırım yapmaktır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İSMİNİ DÜNYAYA DUYURAN SPORCULAR YETİŞTİ'

Türkiye'nin son yıllarda dünya çapında ismini duyuran sporcular yetiştirdiğine dikkat çeken Şentop, "Özellikle milli spor güreşte, okçulukta, voleybolda, yüzmede, Türkiye'nin ismini dünya çapında duyuran kız ve erkek sporcular yetişti" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Tekirdağspor Kulübü Başkanı Ekrem Daşdan, Şentop'a adının yazdığı Tekirdağspor forması hediye etti. Ardından Şentop ve beraberindekiler, tesisin açılışını gerçekleştirdi. Tesisin açılışına Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile Kaptan Şirketler Grubu Genel Müdürü Orhan Çebi ve çok sayıda davetli katıldı. (DHA)

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Şentop: Dünyayı Savaş Girdabına Sürükleyenleri İnsan Olmaya Davet Ediyorum (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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