Şentop: Sınır boylarımızda terör devleti kurulması hazırlıklarına göz yummayacağız

Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için yapılan hazırlıklara göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Başkent Millet Bahçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı. Burada konuşan Şentop, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birlikte güçlü bir millet olmanın temel şartı birbirini yakın tanımaktır. Vatanımızın her köşesinde yaşayan kardeşlerimiz birbirlerini tanıdıkları ölçüde birlik ve beraberliklerini pekiştireceklerdir. Gerek ekonomik gerekse sosyal sebeplerle insanlarımız her zaman memleketlerine gitme imkanı bulamıyorlar. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik gibi bazen de memleketler insana yaklaştırılıyor. Bizler birlikte üretecek, birlikte kazanacak, Türkiye'yi hep beraber büyüteceğiz. Bizim en büyük gücümüz, güvencemiz; omuz omuza vermemiz, birlikte aynı yöne bakmamızdır. Birliğimizden, dayanışmamızdan düşmanlarımızın rahatsız olduğunu biliyoruz. Biz onlar ne istiyor, ne söylüyor diye bakmıyoruz. Bizim ölçümüz milletimizin istekleri, menfaatleri ve ihtiyaçlarıdır" dedi.

'SINIR BOYLARIMIZDA TERÖR DEVLETİ KURULMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Vatanın bütünlüğüne, milletin birliğine kastedenlere ise gereken cevabı kendi seçtikleri yöntemlerle her zaman verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydeden Şentop, "İstanbul'u kana bulamak isteyen hainleri önce yakalayarak cevap verdik. Onlara talimat veren terör unsurlarına da kendi anladıkları dilden gereken cevabı verdik. Sınır boylarımızda bize saldırmak için fırsat kollayanlar, hangi devletin himayesinde olurlarsa olsunlar göz açtırmayacağımızı, kahraman askerlerimizin gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Operasyonuyla bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi DEAŞ terör örgütünün varlığını bahane ederek, sınır boylarımızda bir terör devleti kurulması için hazırlıklara göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Şentop, konuşmalarının ardından yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı