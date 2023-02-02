Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek ekmek zammına tepki gösterdi

Evrensel'de yer alan habere göre; Sivas'ta ekmek fiyatları zamlandı.

Sivas’ta fırınların ekmeğe ve unlu mamullere yaptığı zamdan sonra belediye şirketi olan Özbelsan AŞ de ekmeğe zam yaptı. Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan AŞ tarafından üretilen ekmeğe gelen 1 liralık zam ile ekmek fiyatı 3 lira 75 kuruşa çıktı.

Halk Ekmek büfesi önünde ekmek almak için bekleyen vatandaşlar zamma, “Bu fiyata halk ekmek olmaz. Allah yardımcımız olsun. Maaşı olmayanlar, fakir fukara artık bir ekmeği de mi yiyemeyecek?” ifadeleriyle tepki gösterdi.



BAĞIMSIZ ADAY ADAYI TEPKİ GÖSTERDİ

Sivas'taki ekmek zammına Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek'te yayınladığı videoyla tepki gösterdi.

Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi; İşte o video