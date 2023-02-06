Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek seçimlerin ertelenmesini önerdi

Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek seçimlerin ertelenmesini önerdi

Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Sivas'tan bağımsız aday olacağını açıklayan Sadık Şimşek, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından seçimlerin ertelenmesini istedi

Tüm Türkiye yasta. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem büyük yıkıma yol açtı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Sadık Şimşek konuyla açıklamasında şunları yazdı;

Gün seçim konuşma gün siyaset konuşma günü değil. Türkiye 1999 yılındaki deprem felaketinden daha büyüğünü yaşıyor. Herkes devletin yanında olmalı. Gerekirse seçimde iptal edilmeli. Konuşulacak şeyler değil böyle bir dönemde. Türkiye kenetlenmeli. Ötesi düşünülemez

TBMM'NİN ÇALIŞMALARA ARA VERMEMESİNİ İSTEDİ

Yıkıcı depremin ardından meclisin çalışmalarına ara vereceği duyurulmuştu. Bu kararla ilgili de açıklamalarda bulunan Sadık Şimşek açıklamasında şunları kaydetti;

TBMM Çalışmalarına ara veremez. #Deprem çok büyük. #Enkaz altındaki insanlar kurtarılmayı bekliyor.

Meclis acilen toplanmalı.

1 - Seçim ertelenmeli

2- İmar affıyla hak edilen tüm ruhsatlar iptal edilmeli

3- Depreme yönelik çalışmalar başlatılmalı, Aynı acılar tekrar yaşanmamalı!

Siyaset
'Altılı Masa'da beklenmedik hareketlilik.. Bu sefer 'aday' açıklanabilir...
'Altılı Masa'da beklenmedik hareketlilik.. Bu sefer 'aday' açıklanabilir...
Fatih Portakal'ın anketinde Kılıçdaroğlu zirveyi gördü! Portakal'a tepki yağdı
Fatih Portakal'ın anketinde Kılıçdaroğlu zirveyi gördü! Portakal'a tepki yağdı
HDP'den millet ittifakına ortak aday gösterelim çağrısı
HDP'den millet ittifakına ortak aday gösterelim çağrısı
Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a 'Kronometre' yanıtı erişim engeline takıldı
Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan'a 'Kronometre' yanıtı erişim engeline takıldı
AK Parti kurucusu Kemal Albayrak'tan şok dalgası yaratacak açıklama: 'İstifalar Başlayacak'
AK Parti kurucusu Kemal Albayrak'tan şok dalgası yaratacak açıklama: 'İstifalar Başlayacak'
Seçime sayılı günler kala 'Dördüncü İttifak'tan ilk kare
Seçime sayılı günler kala 'Dördüncü İttifak'tan ilk kare
İsmail Saymaz, altılı masanın adayıyla ilgili son bilgiyi paylaştı
İsmail Saymaz, altılı masanın adayıyla ilgili son bilgiyi paylaştı