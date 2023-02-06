Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek seçimlerin ertelenmesini önerdi

Tüm Türkiye yasta. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem büyük yıkıma yol açtı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sivas Bağımsız milletvekili aday adayı Sadık Şimşek seçimlerin ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Sadık Şimşek konuyla açıklamasında şunları yazdı;

Gün seçim konuşma gün siyaset konuşma günü değil. Türkiye 1999 yılındaki deprem felaketinden daha büyüğünü yaşıyor. Herkes devletin yanında olmalı. Gerekirse seçimde iptal edilmeli. Konuşulacak şeyler değil böyle bir dönemde. Türkiye kenetlenmeli. Ötesi düşünülemez

Gün seçim konuşma gün siyaset konuşma günü değil. Türkiye 1999 yılındaki deprem felaketinden daha büyüğünü yaşıyor. Herkes devletin yanında olmalı. Gerekirse seçimde iptal edilmeli. Konuşulacak şeyler değil böyle bir dönemde. Türkiye ???????? kenetlenmeli. Ötesi düşünülemez — Sadık Şimşek (@simsekresmi) February 6, 2023

TBMM'NİN ÇALIŞMALARA ARA VERMEMESİNİ İSTEDİ

Yıkıcı depremin ardından meclisin çalışmalarına ara vereceği duyurulmuştu. Bu kararla ilgili de açıklamalarda bulunan Sadık Şimşek açıklamasında şunları kaydetti;

TBMM Çalışmalarına ara veremez. #Deprem çok büyük. #Enkaz altındaki insanlar kurtarılmayı bekliyor.

Meclis acilen toplanmalı.

1 - Seçim ertelenmeli

2- İmar affıyla hak edilen tüm ruhsatlar iptal edilmeli

3- Depreme yönelik çalışmalar başlatılmalı, Aynı acılar tekrar yaşanmamalı!