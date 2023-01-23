Sivas Milletvekili aday adayları 2023 ; İlk bağımsız aday Sadık Şimşek

2023 Mayıs ayında Türkiye'de seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri bir arada yapılacak. Seçimlerde Sivas'tan kimler aday olacak merak edilirken genç medya patronu Sadık Şimşek yaptığı açıklamayla bağımsız aday olacağını duyurdu