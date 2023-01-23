Sivas Milletvekili aday adayları 2023 ; İlk bağımsız aday Sadık Şimşek
2023 Mayıs ayında Türkiye'de seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri bir arada yapılacak. Seçimlerde Sivas'tan kimler aday olacak merak edilirken genç medya patronu Sadık Şimşek yaptığı açıklamayla bağımsız aday olacağını duyurdu
Mayıs ayında yapılacak milletvekili seçimleri için hazırlıklar resmen başladı. Partilerden peş peşe isimler aday adaylığını açıklıyor.
Şimdilik bazı isimler aday adaylığını açıklamış durumda;
CHP'den Adem Demir aday adayı olduğunu açıkladı.
AK Parti'den Musa Demir aday adayı olduğunu açıkladı.
İyi Parti'den de Hikmet Kuzu aday adayı olduğunu açıkladı.
2023 yılındaki milletvekili seçimlerinde Sivas'tan 5 milletvekili meclise girecek. Seçilecek milletvekillerinden çok aday olacak isimler merak ediliyor.
İLK BAĞIMSIZ ADAY BELLİ OLDU
7 yıldır yurt dışında yaşayan genç medya patronu Sadık Şimşek, Türkiye'ye dönüş yaptı.
Şimşek memleketi Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olmak istediğini söyledi.
Sadık Şimşek youtube kanalından yayınladığı videoyla neden bağımsız aday olmak istediğini de açıkladı.
İşte o video