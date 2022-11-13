Siyasilerden İstanbul'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı

ANKARA, (DHA)- İSTANBUL'un Beyoğlu ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenler için siyasiler sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti liderleri, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Twitter hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Şentop, "İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerin kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldiğini ve can kayıplarının olduğunu üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Başımız sağ olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm. Can kaybının artmamasını umut ediyorum" ifadelerini yer verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı