Son dakika: Erdoğan kesin seçim tarihini açıkladı.

Türkiye ne zaman seçime gidecek büyük merak konusuydu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız" dedi.

Öte yandan Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere muhalefetin 14 mayıs tarihine sıcak baktığı belirtiliyor.