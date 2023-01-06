CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Kalın, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek. Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı