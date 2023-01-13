Sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Elitaş, "28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler" dedi.

AK Parti'li Elitaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasına ilişkin 9 maddelik "Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Teklifin ayrıntılarını açıklayan Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların görüşleri alınarak hazırlanan taslak metni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları çerçevesinde teklif haline getirdiklerini belirterek, "28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Memur kadrosuna geçtikten sonra 1 yıl süreyle aynı kadroda ve aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 olan sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklar" dedi.

KADROYA GEÇİŞLER TALEBE BAĞLI

Kadroya geçişlerin tamamen talebe bağlı olacağını, geçmek istemeyenlerin de aynı zamanda haklarının korunacağını söyleyen Elitaş, "Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınmaktadır. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek; diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.

Mustafa Elitaş, bundan sonra istihdam edilecek personele ilişkin de "Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacaktır. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak. Hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı bir şekilde işleyecektir" dedi.

Çalışanların 1 ay içinde müracaat etmeleri halinde kadroya geçeceklerini vurgulayan Elitaş, "Cumhur İttifakı grup başkan vekilleri ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin de imzasıyla birlikte milletvekili arkadaşlarımız tarafından imzalanan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunduk. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

'15'İNE YETİŞME İMKANI YOK GİBİ'

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan AK Parti'li Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

'EYT DÜZENLEMESİ HENÜZ MECLİS'E GELMEDİ'

Mustafa Elitaş, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili taslak metnin de henüz Meclis'e ulaşmadığını belirterek, "EYT bize geldiği tarihten itibaren kanun teklifinin verileceğini düşünemezsiniz. Geldikten sonra bir 10 günlük süre gerekiyor. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bizden tarih istemeyin. Muhalefet çalışmaları tıkıyor. Çalışmaları engelliyorlar. Bu engellemeleri de dikkate alarak bir süre sözü veremiyoruz. Kanun hazırlama aşaması var" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı