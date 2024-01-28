Suşehri siyaseti karışacak Sedat Sel aday mı? Son hamlesi olay oldu

Suşehri siyaseti karışacak Sedat Sel aday mı? Son hamlesi olay oldu

Sedat Sel, Suşehri belediye başkan adayı oldu... Gazeteci Sadık Şimşek duyurdu

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Suşehri eski belediye başkanı Sedat Sel'in, gazeteci Sadık Şimşek'in haberine göre yeniden aday olduğu bildirildi. Bu gelişme, ilçe siyasetinde önemli bir etki yarattı. Sedat Sel'in adaylığı, ilçede uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış olması nedeniyle halk tarafından sevinçle karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı olan Sedat Sel'in tekrar aday olması, Suşehri siyasetinde deprem etkisi yarattı. Sel'in adaylığı, ilçe halkı tarafından büyük bir ilgi ve destekle karşılandı. Uzun yıllar boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla yürüten Sel'in tekrar aday olması, ilçenin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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