TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da

TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Selçuk BAŞAR/ GİRESUN, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefat eden annesi Feride Öztürk'ün cenazesine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun karşıladığı Şentop, belediyenin şeref defterini imzaladı, projelerle ilgili bilgi aldı. Valiliği de ziyaret eden Şentop, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Bahçeli: İmamoğlu hakkındaki kararı siyasileştirmek hukuk ilkelerine saldırıdır
Bahçeli: İmamoğlu hakkındaki kararı siyasileştirmek hukuk ilkelerine saldırıdır
Bakan Bozdağ: Hapis cezası kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil
Bakan Bozdağ: Hapis cezası kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil
AK Parti'li Çelik: Millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz
AK Parti'li Çelik: Millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz
Karamollaoğlu: Saraçhane'deki programa katılamıyorum
Karamollaoğlu: Saraçhane'deki programa katılamıyorum
MYP lideri Çayır'dan İmamoğlu açıklaması
MYP lideri Çayır'dan İmamoğlu açıklaması
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 'İmamoğlu' tartışması
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 'İmamoğlu' tartışması
CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi
CHP'li Özel'den, 'komisyon toplantısı' tepkisi