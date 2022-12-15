TBMM Başkanı Şentop, Giresun'da

Selçuk BAŞAR/ GİRESUN, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefat eden annesi Feride Öztürk'ün cenazesine katılmak üzere kente gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun karşıladığı Şentop, belediyenin şeref defterini imzaladı, projelerle ilgili bilgi aldı. Valiliği de ziyaret eden Şentop, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı