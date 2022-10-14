Tbmm Başkanı Şentop, Moğol Mevkidaşı İle Görüştü

Besti KARALAR/ ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Meclisi Başkanı Zandanshatar Gombojav ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı Gombojav ile makamında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Moğolistan'ın 2011 yılında Türkiye'yi 3'üncü komşu ülkesi ilan ettiğini belirterek, "Millet şuurumuzun oluştuğu toprakların kadim Moğolistan coğrafyasına denk düşmesi, ilişkilerimizin sağlam bir temele oturmasını sağlıyor. Tarihteki ilk 3 Türk devleti, bugünkü Moğolistan coğrafyasında kurulmuştur. Moğolistan, Türk tarihi açısından çok sayıda, eşsiz bir anıtsal mirası barındırmakta ve tarihte Türk dilinde yazılmış, "Türk" ve "Türk milleti" ifadelerinin ilk kez geçtiği yazıtlara ev sahipliği yapmaktadır. Ata topraklarımız olan Moğolistan'da milletimizin kadim tarihinin, 2 ülkenin değerli akademisyenlerince incelenmesini ve bu yönde artan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" diye konuştu.

Türk-Moğol akademik iş birliği sonucu Türkiye'de de önemli keşiflere imza atıldığını kaydeden Şentop, haziranda Van'da Cengiz Han'ın torunu ve İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü Han'ın yazlık sarayı "Alada Sarayı'nın kalıntılarının bulunmasının, bunun en somut ve yakın örneği olduğunu vurguladı. Şentop, mevkidaşına söz konusu çalışmaya verdiği destek için teşekkür etti. "Bilge Tonyukuk Anıtı" için inşa edilecek müze projesi kapsamında, Moğol makamlarının gösterdiği iş birliğine teşekkür eden Şentop, "Projenin ihalesini tamamladık. Gerekli bazı idari prosedürlerin tamamlanmasını takiben kısa sürede inşaata başlayacağız. Ortak tarihimiz, ülkemizden Moğolistan'a yönelik önemli bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için öncelikle ulaştırma alanında ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Şentop ayrıca FETÖ'nün Türkiye dışında faaliyet yürüten ülkeler için milli güvenlik sorunu olduğuna işaret ederek, Moğolistan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye olan desteğine teşekkür etti; Ülkelerindeki FETÖ okullarının, Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi dahil Türkiye'nin Moğol makamlarıyla her türlü iş birliğine açık olduğunu söyledi.

Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav, Türkiye ve Moğolistan diplomatik ilişkilerinin yarım yüzyıldır yürütüldüğünü ancak tarihi ve kültürel ilişkilerin binlerce yıla dayandığını söyledi. Moğolistan'daki Türk tarih varlığına dikkat çeken Gombojav, "Kültürel ve tarihi bağa dayanan siyasi ekonomik ilişkileri, stratejik ortaklık seviyesine ulaştırmayı çok istiyoruz" dedi.

Gombojav, Orhun Vadisi'nde yapılan arkeolojik çalışmalarla ilgili meclislerinde çalışma grubu kurulduğunu dile getirip, bu konudaki çalışmaları yerinde inceleyen milletvekilleriyle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'nin çalışmalara verdiği desteğin önemine işaret eden Gombojav, arkeolojik çalışmalar için Türkiye'den destek talebinde bulundu. Gombojav, Şentop'a ilk kez Noyan Dağı'nda bulunan ve aslı Ermitaj Müzesi'nde sergilenen Hun ve Altay satranç takımı hediye etti.

Şentop, konuk başkana TBMM'yi gezdirdi; Genel Kurul salonu ile 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan alanı gösterdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı