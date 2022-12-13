TBMM Başkanı Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti Türkiye'ye geldi. Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM resmi konutunda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı