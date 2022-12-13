TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-Rusya ilişkileri sadece ikili ilişkilerden ibaret değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil. Hem bölgesel hem küresel birçok konuda barışa ve insanlığın gelişimine hizmet edecek bir etki, bir mahiyet de taşıyor" dedi.

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil. Hem bölgesel hem küresel birçok konuda barışa ve insanlığın gelişimine hizmet edecek bir etki, bir mahiyet de taşıyor" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile Meclis Tören Salonu'nda görüştü. Görüşme sonrası ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Şentop, iki ülke arasındaki diyalog ve ilişkilere dikkat çekerek, "Görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldık hem de Rusya-Türkiye parlamentolar arası ilişkileri daha ileri taşıma noktasında birçok mesele ve projeyi değerlendirdik. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler siyasi düzeyde, hükümetler arası düzeyde, ekonomik ve ticaret alanında çok iyi bir noktada. İlişkilerimizin gelişmesinde iki ülke arasında samimi ve güvene dayalı bir zeminin bulunması ve sayın cumhurbaşkanlarımızın dostluğunun çok büyük önemi var" diye konuştu.

'ÇOK KUTUPLU DÜNYA DÜZENİ İÇİNDEYİZ'

İki liderin belirlediği çerçevede, parlamentolar arasındaki ilişkileri de ilave ederek, ikili ilişkilerin daha güçleneceğini vurgulayan Şentop, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil. Hem bölgesel hem küresel birçok konuda barışa ve insanlığın gelişimine hizmet edecek bir etki, bir mahiyet de taşıyor. Hızla değişim içerisinde olan bir dünyada yaşıyoruz. Artık iki kutuplu, tek kutuplu bir dünya düzeni yok. Çok kutuplu, çok taraflı bir dünya düzeni içerisindeyiz. Böyle bir dönemde ikili ilişkilerin, bilhassa bölgedeki iki büyük aktörün ilişkilerinin hem bölgeye hem küresel barışa faydaları olacaktır. Bu ilişkilerin, iki ülkenin samimiyet ve güvene dayalı olarak gelişmesi çok önemli. Yaşanan birçok krizlerde, zor zamanlarda bu samimiyet ve güven temelli ilişkilerde çözüm üretme imkanımız olmuştur. Tahıl sevkiyatıyla ilgili İstanbul Anlaşması'nın bu samimiyet ve güven temelli ilişkilerin somut bir ürünü olduğunu, bütün dünya bakımından çok önemli bir anlaşma olduğunu biliyoruz" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZİN LOKOMOTİFLERİ DEVLETLERİMİZİN BAŞKANLARI'

Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin de Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Pandemi ne yazık ki hem vatandaşların sağlığını, ekonomiyi hem de parlamentolar arası ilişkileri olumsuz etkiledi. Bizim ilişkilerimizin lokomotifleri devletlerimizin başkanlarıdır. Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'dır. Önceki yönetimlere göre; ilişkilerimiz çok daha faal, daha aktif bir ivme kazanıyor. Bizim de devlet başkanlarımızın verdiği talimatlara yasal bir çerçeve hazırlamalıyız. Bu bağlamda da yeni bir formatın kurulmasını öngördük. Bu bahsettiğim format, pandemiden önce kurulan TBMM ile Federasyon Konseyi arasında bir Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu'dur. Pandeminin yol açtığı bu boşluğu doldurmak adına bu komisyonun ilk toplantısını, Moskova'da düzenlemeyi teklif ediyorum. Sayın başkanı da bu toplantıya başkanlık etmek üzere Rusya'ya davet ettim. Umuyorum ki önümüzdeki senenin başında Rusya'ya gelecektir" diye konuştu.

Görüşülen diğer konunun da Terörle Mücadele ve Bölgeler Arası İşbirliği Konferansı olduğunu söyleyen Volodin, "Son derece güncel konuları kapsıyor. Gördüğünüz gibi bölgemizde terörle mücadele etmek hepimizin önceliğidir. Bu konferansa İran, Pakistan, Çin, Suriye ve daha başka ülkelerden katılımcı bekliyoruz. Dayanışma içerisinde olduğumuz konuları hep beraber ele alacağız. Önümüzdeki senenin ilk yarısında bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı düşünüyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı