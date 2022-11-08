TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon'a havale etti.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon'a havale etti.

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı. Komisyonda, tutuklu olarak yargılanmasına devam edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi talebiyle TBMM Başkanlık Divanı'nca hazırlanan devamsızlık raporu görüşüldü. Komisyon, yapılan görüşmenin ardından Meclis Başkanlık Divanı'nın "devamsızlığı tespit eden raporu'nu onayladı. Hazırlık Komisyonu, Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon'a havale etti. Karma Komisyonu'nun ileriki günlerde Güzel'in milletvekilinin düşürülmesine karar vermek için toplanacak. Karma Komisyonda, Güzel'in milletvekilliğinin düşmesi yönünde karar alınırsa, karar bu kez Genel Kurul'a havale edilecek ve nihai karar alınacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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