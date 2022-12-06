TBMM'de bütçe mesaisinde kavga; İYİ Parti'li Örs hastaneye kaldırıldı (5)

AKŞENER: HİÇBİR AHLAKSIZ YUMRUK BİZİ HAKİKATİN YOLUNDAN AYIRAMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbedede fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü ziyaret etti. Ziyaret sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Akşener, "Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANKARA, (DHA)-

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı