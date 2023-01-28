Temel Karamollaoğlu adayın şubat ayında açıklanacağını duyurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının şubat ayı içerisinde mutlaka netleşeceğini açıkladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Yılmaz’ın sunduğu 'Gündem Türkiye' programına konuk oldu ve altılı masanın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Temel Karamollaoğlu şunları söyledi;
Sadece artık belirleme zamanı geldi. Bizim mutlaka önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz ve deklere etmemiz icap eder. Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, 12’nci toplantıda adayın belirlenip kamuoyuna açıklanacağı iddialarına ilişkin şunları söyledi: “O zamana kadar istişareler yapılır. Bu istişareler neticesinde herkesin mutabık kaldığı bir isim belirlenirse; orada da yapılabilir. Ama şubat ayı içerisinde yapılması şart. Çünkü artık seçim tarihi beş aşağı, beş yukarı belli ve zaman daralmaya başladı.