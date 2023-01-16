TGB'den ABD Büyükelçiliği önünde Kılıçdaroğlu'na tepki

Murat BEKMEZCİ-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alkışlayan askerlere ilişkin, "Komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemle tepki gösterdi.

TGB üyesi yaklaşık 200 kişi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Ellerinde, "Askere düşmanlık, düşmana askerliktir', "6'lı masanın genel merkezi, ABD Büyükelçiliği" yazılı dövizler taşıyan grup, "Güçlü ordu, tam bağımsız Türkiye" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, "Karşımızda Türk ordusuna cepheden kaçacaksınız, firar edeceksiniz" diyen, "kariyer devşiren" diyen, "haddini bil" diyen bir Kılıçdaroğlu var. Türk ordusunun komutanlarına üniformalarını çıkarttıracakmış, izin vermezmiş. "Haddinizi bilin" diyor; asıl siz haddinizi bilin. Hangi operasyonun kuklası olduğunuzu çok iyi biliyoruz. ABD'nin operasyon memurluğunda kendi ordusuna karşı kullanılan bir aparata dönüştüğünüzü herkes görüyor. Türk ordusuna saldıran Amerika'nın aparatı olur" dedi.

'ABD, OPERASYON DÜĞMESİNE BASMIŞTIR'

Türkiye'nin bu seçim sürecinde bir şiddet ve kargaşa sarmalıyla tehdit edildiğini söyleyen Çetin, "Silahlarını, tanklarını, üslerini sınırlarımızdan bize doğrultan ABD, operasyonun düğmesine basmıştır. Hedef; Türk milletinin en değerli varlığı, en büyük dayanağı Türk ordusudur. Bütün Türkiye düşmanları hareketlendi, bitleri kanlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dergisi Foreign Policy'i açıyoruz; "Türkiye'de seçimler kıran kırana olacak, kan banyosu yaşanacak. Silahlar konuşacak, kuvvetlerimizi ateşe süreceğiz" diyor. Demirtaş, "Hapisten çıkacağım, siz gireceksiniz" diyor. Azılı FETÖ'cüler, 2023'te memlekete döner miyiz hayalleri kuruyor. CHP yönetimi bir yandan savunma sanayimizi, tank paleti hedef alıyor. Yine aynı yönetim, HDP'yle kol kola orduya kimyasal silah iftirası atıyor. ABD, derin devletinin adamı Michael Rubin memurlarına yeni emirler açıklıyor; "Türk savunma sanayisini yasaklayın" diyecek kadar pervasız. ABD piyonu Yunanistan, Ege'de savaşa hazırlanıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu böyle çok boyutlu, çok cepheli ama tek hedefli bir operasyonun askeridir" diye konuştu.

Grup, daha sonra cansız mankenden yapılan temsili ABD askerinin yüzüne "Kemal Kılıçdaroğlu" maskesi takarak büyükelçiliğin önüne bıraktı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı