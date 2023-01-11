Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 'kavuşma koridoru' için görüştü

Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 'kavuşma koridoru' için görüştü

UKRAYNA ve Rusya ombudsmanları, yaralı ve askerlerin değişimi konusunda iki ülke arasında "kavuşma koridoru" açılması için Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında bir araya geldi.

Şaduman TÜRKAY- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- UKRAYNA ve Rusya ombudsmanları, yaralı ve askerlerin değişimi konusunda iki ülke arasında "kavuşma koridoru" açılması için Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında bir araya geldi.

Ankara'da düzenlenen "21'inci Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu konferans kapsamında; çocuk ve insan hakları, yaralılar ile askerlerin değişimi hakkında yol haritasının belirlenmesi için Türkiye-Rusya-Ukrayna ombudsmanları 3'lü görüşme yaptı. Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç başkanlığında, Ukrayna Ombudsmanı Dr. Dmytro Lubinets ve Rusya Federasyonu Ombudsmanı Tatiana Moskalkova'nın katıldığı görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirme yapılması bekleniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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