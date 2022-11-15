Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiriler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları bir türlü gündemden düşmüyor.

Usta gazeteci Uğur Dündar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sivas'ta yaptığı "Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim" açıklamasını eleştirdi.

Uğur Dündar “Bu yanlış bir söylem” diyerek Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından şu sözlerle yüklendi

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş. Bu yanlış bir söylem. Çünkü bu seçim 'deneme' değil, 'kazanma' seçimi. Millet İttifakı kazanacak adayla seçime gitmek zorunda. Zira bu seçimin tekrarı olmayacak!.."

Kılıçdaroğlu Sivas'ta yaptığı açıklamada ''Kılıçdaroğlu'nu bir deneyelim. Kılıçdaroğlu bir nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim. Gerçeği görmesi lazım, verilen sözün ne anlama geldiğini görmesi lazım." ifadelerine yer vermişti.