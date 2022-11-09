Ümit Özdağ: Siz, 'Zafer' deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım

Ümit Özdağ: Siz, 'Zafer' deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da ziyaret ettiği esnafa "'Siz, Zafer deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım" dedi.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da ziyaret ettiği esnafa "'Siz, Zafer deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaretler için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Baro Başkanı Oktay Unkur'u ziyaret eden Özdağ, daha sonra adliye çevresindeki esnafı ziyaret etti. Onlarla sohbet eden Özdağ, "Siz, "Zafer" deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım" dedi. Özdağ, Konya'daki programı kapsamında Selçuklu Ziraat Odasını ve bölgedeki esnaf ziyaret edip, akşam saatlerinde de üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Bosna Hersek Mahallesi'nde gençlerle buluşacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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