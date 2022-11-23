Uysal'dan, Akşener, Karamollaoğlu ve Babacan'a ziyaret

Uysal'dan, Akşener, Karamollaoğlu ve Babacan'a ziyaret

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Elif ER/ANKARA, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi, muhalefet partisi liderlerini ziyaretleri sürdürdü. Uysal, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinin ardından bugün İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. Uysal, Meral Akşener ile yaklaşık 30 dakika, Temel Karamollaoğlu ile ise yaklaşık 1 saat görüştü. Uysal, son olarak da Ali Babacan ile bir araya geldi. Uysal, cuma günü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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