Vatandaşlar Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor

Vatandaşlar Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor

Tüm Türkiye, deprem nedeniyle kenetlenmiş durumda. Sahadaki bir isim ise dikkat çekiyor. Haluk Levent

Geçtiğimiz yıl Türkiye orman yangılarıyla sarsılmıştı. Sahada yine Haluk Levent vardı. Sel felaketinde de sahada Haluk Levent'i gördü vatandaşlar.

10 KENTİ VURAN DEPREMDE YİNE SAHADA

10 kenti vuran yıkıcı depremde Haluk Levent yine sahadaydı. Vatandaşlara yardım eli uzatan Haluk Levent bir çok iş insanı ve siyasinin yapamadığını yaptı.

ALTILI MASAYA TEPKİ

Seçime üç aydan az bir süre kalmasına rağmen adayını açıklayamayan muhalefete tepki gösteren vatandaşlar Haluk Levent'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğinin altını çizdiler. Sosyal medyadan çok sayıda vatandaş Haluk Levent'e çağrıda bulunarak Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedi.

İşte o paylaşımlardan biri;

Siyaset
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