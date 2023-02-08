Vatandaşlar Haluk Levent'i Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor
Tüm Türkiye, deprem nedeniyle kenetlenmiş durumda. Sahadaki bir isim ise dikkat çekiyor. Haluk Levent
Geçtiğimiz yıl Türkiye orman yangılarıyla sarsılmıştı. Sahada yine Haluk Levent vardı. Sel felaketinde de sahada Haluk Levent'i gördü vatandaşlar.
10 KENTİ VURAN DEPREMDE YİNE SAHADA
10 kenti vuran yıkıcı depremde Haluk Levent yine sahadaydı. Vatandaşlara yardım eli uzatan Haluk Levent bir çok iş insanı ve siyasinin yapamadığını yaptı.
ALTILI MASAYA TEPKİ
Seçime üç aydan az bir süre kalmasına rağmen adayını açıklayamayan muhalefete tepki gösteren vatandaşlar Haluk Levent'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğinin altını çizdiler. Sosyal medyadan çok sayıda vatandaş Haluk Levent'e çağrıda bulunarak Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedi.
İşte o paylaşımlardan biri;
Deprem felaketinde muhalefet yine sınıfta kaldı. Sahada iki isim var. Biri Haluk Levent diğeri Muharrem İnce.. Altılı masa eğer Cumhurbaşkanı adayı arıyorsa Haluk Levent'ten iyisini bulamaz. Yok olmaz diyorlarsa toplansın 100 bin imza bağımsız aday olsun Haluk Levent.— Sadık Şimşek (@simsekresmi) February 7, 2023