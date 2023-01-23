'Yeni Evim Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nca, orta gelirli vatandaşlara konut için düşük faizli kredi imkanı sağlayan kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Komisyonda sunum yapan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Program kapsamında kullanılacak finansman tutarları için; 2 milyon TL'ye kadar 0,69, 2 ila 4 milyon TL aralığı için 0,79, 4 ila 5 milyon TL aralığı için 0,99 faiz oranı öngörülmüştür" dedi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyon, "Yeni Evim Konut Finansman Programı'na ilişkin "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Toplantıda "usul tartışması" başlatan muhalefet, söz konusu teklifin içerik olarak anayasaya aykırılık içerdiğini savundu.

'EK BÜTÇEYLE GELMESİ GEREKEN BİR DÜZENLEME'

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, genel seçimler yaklaşıldığı dönemde, iktidardan gelen yasa tekliflerinin arttığına dikkat çekerek, "Bütçeye ödenek konulması konusunda ilave yetkiler veriyor ve buna, normal bir kanun gibi "evet" diyeceğiz, bunu görmezden geleceğiz. Bu olmaz. Muz cumhuriyeti miyiz? Kabile devletlerinden miyiz de bütçe kanunu ile diğer kanunları ayırmayalım? Anayasa'ya aykırı olduğunu bilmemiz lazım. Bunun kanunlar ve kararlar tarafından incelenmesini talep ediyorum. Bu ayıptır, yazıktır, çok büyük bir kötülük olur bu ülkeye. Bu, ek bütçe ile gelmesi gereken bir düzenlemedir" dedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli de teklifin komisyona gelme şeklini eleştirerek, "Burası TBMM'nin en önemli komisyonlarından biri, hatta belki en önemli komisyonu. İsmi Plan ve Bütçe Komisyonu; fakat maalesef son zamanlarda komisyonumuz AK Parti'yi seçime hazırlama komisyonu haline geldi. Seçime 4 ay kala mı bu kanunu getirmek akıllara geldi? Bundan sonra gelecek kanunları da basından, televizyonlardan öğreniyoruz. 4 ay sonra seçilip seçilmeyeceği belli olmayan bir hükümetin arka arkaya, panikle önümüze getirdiği hesapsız teklifiyle burada vakit geçiriyoruz" diye konuştu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da teklifin geri çekilmesini önerdi.

'KARŞIYSANIZ, AÇIKÇA "KARŞIYIZ" DEYİN'

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise teklifin anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "konut hakkı" hükmüne dikkat çekerek, "Her vatandaşın sağlıklı, erişebilir konutlarda yaşama hakkı, anayasal güvenceye alınmıştır. Bunu sağlamak devletin görevidir. Devlet de bunu yapıyor, yapmaya çalışıyor. Eğer buna karşıysanız; açıkça "Karşıyız" deyin" diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de muhalefetin eleştirilerine cevap vererek, "2002 yılı öncesinde 40 bin 3 adet konut yapmışız. 2003'ten bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmışız. Ayrıca bu yasa anayasaya aykırı değildir" dedi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu da teklifin anayasaya aykırı olduğunu tekrar ederek, teklifin bir ek bütçe getireceğini söyledi.

AK PARTİ'Lİ AYDIN KOMİSYONDA SUNUM YAPTI

Konuşmaların ardından teklifin ilk imza sahibi AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, komisyona sunum yaptı. Savaş, vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceği bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Söz konusu teklifle orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı finansman maliyeti ve vade yapısı sunduklarını anlatan Savaş, "Program kapsamında finansman taksitlerinin ilk 3 yılını ödeme kolaylığı dönemi olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından taksitlerin, hane gelirlerinin yüzde 30'unu aşan kısmı geri ödeme şartıyla karşılanmasını ve konut yüklenicilerin de satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.

​'9 AY SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ YATIRMIŞ OLMAK GEREKİYOR'

Savaş, projeden kimlerin yararlanacağına ilişkin de şunları söyledi:

"İlk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olması planlanıyor. 18 yaş ve üstü çocuklar da gerekli ödeme gücüne sahip olmaları ve diğer şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilecek. Konut sahibi olmayan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Programdan faydalanacak vatandaşlarımızın son 12 ay içinde 9 ay sosyal güvenlik primi yatırmış olması gerekmektedir. Program kapsamında kullanılacak finansman tutarları için; 2 milyon TL'ye kadar 0,69, 2 ila 4 milyon TL aralığı için 0,79, 4 ila 5 milyon TL aralığı için 0,99 faiz oranı öngörülmüştür" dedi.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı