Yeniden Refah Partisi 2’nci Olağan Büyük Kongresi’ni yapıyor

ANKARA, (DHA)-Yeniden Refah Partisi, 2'nci Olağan Büyük Kongresi'ni 6 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

'Yeniden Refah Yeniden Erbakan" mottosuyla gerçekleştirilecek kongrede bin 225 kayıtlı delege, partiyi 2023'teki kritik seçimlere taşıyacak parti yönetimini belirleyecek. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tek aday olarak gireceği kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelikleri için seçim yapılacak. Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirecek 2'nci Olağan Büyük Kongreye Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından 60 bine yakın katılımcı bekleniyor. Kongreye yurtdışından pek çok parti temsilcisi, Sivil Toplum Örgütü temsilcisi ve siyaset adamının yanında yurt içinde de çok sayıda yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler katılması bekleniyor. Yeniden Refah Partisi kongre ile 2023 seçim kampanyasını başlatacak.

'TÜM HALKIMIZI BU TARİHİ GÜNDE BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kongreye ilişkin, "Aziz milletimizi tüm maddi ve manevi sıkıntılarından, dünya genelindeki tüm mazlumları, ezilenleri kurtarmak, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil etmek, ikinci 40 yılda hedeflerine ulaştırmak için, yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmak yola çıkan Yeniden Refah Partimiz, 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da 50 bini aşkın vatan evladının katılımıyla Türk siyaset tarihin en büyük genel kurulunu yaparak birinci büyük şahlanışını gerçekleştirdi ve tarih yazdı. Yeniden Refah Partimiz ikinci büyük şahlanışını 6 Kasım'da yine Ankara Arena'da yapılacak olan 2'nci Olağan Büyük Kongresi ile gerçekleştirecek. Millî Görüş'ün, Yeniden Refah Partimizin gücünü, adım adım iktidara yürüdüğünü tüm dünyaya göstereceğiz. 10 binlerce vatan evladıyla birlikte yeniden adalet, yeniden huzur, yeniden heyecan, yeniden Büyük Türkiye, yeniden refah ve yeniden Millî Görüş diye haykırmak için tüm halkımızı bu tarihi günde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı