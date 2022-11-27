Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’da

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin güçlü bir iktidara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir yamalı bohçaya ihtiyacı yok. "Biz Erdoğan'dan daha iyi borç buluruz" diye ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a ihtiyacı...

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)- ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin güçlü bir iktidara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir yamalı bohçaya ihtiyacı yok. "Biz Erdoğan'dan daha iyi borç buluruz" diye ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a ihtiyacı yok" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi toplantı ve ziyaret için geldiği Hatay'da partililer tarafından meşalelerle karşılandı. İki günlük programının ilk gününde düzenlenen "Suriye İç Savaşı ve Hatay Konferansı'nda konuşan Özdağ, Suriyeliler'i Türkiye'de sadece turist olarak görmek istediklerini belirtti. Sığınmacıların gitmeden Türkiye'nin ekonomik sorunları aşmasının mümkün olmadığını dile getiren Özdağ şöyle konuştu:

"Sığınmacılar gitmeden Türkiye'nin sokaklarının güvende olması mümkün değil, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadele etmesi mümkün değil, Türkiye'nin kaliteli bir eğitimi yakalaması mümkün değil, Türkiye'nin sağlık sisteminin ayağa kalkması mümkün değil, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmesi mümkün değil. Onun için kim diyorsa ki "Sığınmacılar kalmalı', bu kişi ya stratejik konularda cahil ya da emperyalizmin uşağı bir Türkiye düşmanıdır, bunun ortası yok. Biz Türk halkına hep doğruları söyledik, bundan sonra da doğruları söyleyeceğiz. Lafı hiç kıvırmadık, hiç top sektirmedik, kitabın ortasından konuştuk. Türkiye'nin güçlü bir iktidara ihtiyacı var, bir yamalı bohçaya ihtiyacı yok. "Biz Erdoğan'dan daha iyi borç buluruz" diye ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a ihtiyacı yok. Türkiye'nin artık üretime ihtiyacı var, Türkiye'nin sığınmacıların tamamını yollamaya ihtiyacı var, Türkiye'nin 1924 anayasası temelinde, cumhuriyetin kuruluşu temelinde, Atatürk'ün ilkeleri temelinde, 21'inci yüzyılda yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var."

Özdağ, Hatay programı kapsamında yarın Reyhanlı, Kırıkhan ve İskenderun'da da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı