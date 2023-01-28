Zafer Partisi seçim güvenliği için mavi boya istiyorum kampanyası başlattı

Zafer Partisi seçim güvenliği için mavi boya istiyorum kampanyası başlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya platformu Twitter’dan paylaştığı videoda seçim güvenliği için, “Mavi Boyayı İstiyorum” kampanyası başlattığını duyurdu ve tüm vatandaşları bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine doğru gidiyoruz ve bu seçimlerde herkesin sorduğu soruların başında, “Seçimler dürüst yapılacak mı ve seçim güvenliği sağlanacak mı?” var. Evet, biz de Zafer Partisi olarak bunun endişesini taşıyoruz. Seçilerin dürüşt geçmesi açısından Zafer Partisi bir kampanya başlatıyor: Mavi Boyayı İstiyorum.”

İmzaladığınız dilekçeleri ben teslim edeceğim

“Mavi boya biliyorsunuz oy kullanan her seçmenin tırnağına sürülen ve 1-2 gün çıkmayan, böylece bir kişinin iki kez oy kullanmasını, seçim sahtekarlığı yapmasını engelleyen bir uygulama. Bu uygulama AKP tarafından kaldırıldı. Biz, Zafer Partisi olarak Türkiye’nin her yerinde bütün ilçe başkanlıklarımız aracılığıyla bir dilekçeyi imzaya açıyoruz. Sizlerin bu dilekçeyi imzalamanızı rica ediyoruz. İmzaladığınız dilekçeleri Yüksek Seçim Kurulu’na sizin adınıza ben teslim edeceğim.”

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