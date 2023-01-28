Zülfü Livaneli ve Aylin Kotil'den HDP açıklaması! Cumhurbaşkanı adayı olacakları öne sürülmüştü

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak merak edilirken altılı masada aday çıkaracağını açıklamıştı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Zülfü Livaneli, adaylık iddialarında adı geçmesi üzerine, yeni bir roman üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Kitabı yazıyorum, adaylıkla alakam yok" yanıtını verdi. Livaneli, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ise, "Bence Kemal Kılıçdaroğlu olacak, tahminim. Bir vatandaş olarak izliyorum. Bu saatten sonra bu kadar görüşmeden sonra başka birisinin, yeni birisinin halka sunulması zor. Bu konuda bir konsensüse ulaşmışlardır, zannediyorum" ifadelerini kullandı.

Aylin Kotil ise bir süredir kişisel işlerine yoğunlaştığını dile getirerdi. "Her şeyden çok uzağım. Milletvekilliği için dahi talepte bulunmayacağım" diyen Kotil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.