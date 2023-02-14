Bahçeli hedef almıştı. Haluk Levent'ten Devlet Bahçeli'ye ilk yanıt gecikmedi

Bahçeli hedef almıştı. Haluk Levent'ten Devlet Bahçeli'ye ilk yanıt gecikmedi

MHP lideri yüksek perdeden Haluk Levent'i hedef almıştı. Haluk Levent yaptığı açıklamayla Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Ahbap’ı ve Babala TV’yi hedef göstermesinin ardından ilk yanıt Ahbap’ın başında bulunan Haluk Levent’ten geldi. Levent, sosyal medya hesabından “Sayın Devlet Bahçeli’nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

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“YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Levent paylaşımında, “Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz” ifadelerini kullandı.

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