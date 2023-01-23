Seçim kararı alındı.. Erdoğan'dan seçim öncesi yeni müjdeler

Seçim kararı alındı.. Erdoğan'dan seçim öncesi yeni müjdeler

Türkiye erken seçime gidiyor. Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler geldi..

Türkiye erken seçime gidiyor. Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada seçim tarihini de duyurmuştu.

Son dakika: Erdoğan kesin seçim tarihini açıkladı.Son dakika: Erdoğan kesin seçim tarihini açıkladı.

SEÇİM ÖNCESİ YENİ MÜJDELER GELDİ

Seçime aylar kala yeni 'müjde'leri duyurmaya devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz" dedi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Erdoğan kesin seçim tarihini açıkladı.
Son dakika: Erdoğan kesin seçim tarihini açıkladı.
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