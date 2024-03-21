Activision, bugün Call of Duty hayranlarını sevindirecek bir duyuru yaptı

Call of Duty hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olan haber geldi: Activision, uzun zamandır beklenen Call of Duty: Warzone Mobile'ı Android ve iOS platformları için piyasaya sürdü. Bu yeni oyun, ikonik Verdansk ve Rebirth Island haritalarını içeriyor ve PC, konsol ve mobil cihazlar arasında çapraz ilerlemeyi destekliyor.

Yeni oyun, oynamadan önce yaklaşık olarak 8GB (Android) ve 10GB (iOS) boş alan gerektiriyor. Ancak, geliştiricilerin yeni içerik eklemesiyle depolama gereksinimlerinin artabileceğini belirtmek önemlidir.

Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Mobile'dan farklı olarak çapraz ilerlemeyi destekliyor. Bu, tüm platformlarda aynı COD hesabınızı kullanarak oyun içi ödüllerin kilidini açmanıza ve silahlarınız, planlarınız, görünümleriniz ve diğer ilerlemelerinizin tüm cihazlar arasında senkronize olmasına olanak tanır.

Oyun şu anda dört farklı oyun modu sunuyor: Battle Royale, Rebirth Resurgence, Mobile Royale ve Most Pit. Bu modlar, Verdansk ve Rebirth Island gibi ikonik haritalarda oynanabilir. Ayrıca, popüler çok oyunculu haritalar da bazı modlarda mevcuttur.

Call of Duty: Warzone Mobile'ın mobil platformlardaki başlangıç etkinliği Operasyon: Yarın olarak adlandırılıyor. Bu etkinlik, oyunculara EP kazanma ve bireysel ödüller kazanma fırsatı sunacak.

Oyunun oynanışı, konsol ve PC versiyonlarına benzerken, kontroller Call of Duty: Mobile'daki gibi akıcıdır. Oyuncular, minimum, düşük, orta, yüksek ve zirve olmak üzere farklı grafik seçenekleri arasından seçim yapabilirler. Ayrıca, FPS (kare hızı) ve görüş alanı gibi ayarları da özelleştirebilirler.