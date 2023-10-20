Farklı WhatsApp hesapları aynı telefonda nasıl kullanılır?

WhatsApp'ın "Çift WhatsApp Hesabı" özelliği, birden fazla hesabınızı aynı cihaz üzerinden yönetmenize olanak sağlayacak ve kullanıcı deneyimini geliştirecek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

WhatsApp, tek bir cihaz üzerinden birden fazla hesaba erişmeyi kolaylaştıracak yeni bir özellik geliştiriyor. Şu anda, kullanıcılar hesaplarını değiştirmek için oturumu kapatıp açmak ya da ayrı cihazlar kullanmak zorunda kalıyorlar.

Bu yeni özellik, "Çift WhatsApp Hesabı" adını taşıyor ve kullanıcılara uygulama içinde sorunsuzca hesaplar arasında geçiş yapma imkanı sunacak. Bu özelliği kullanmak için, kullanıcıların ikinci bir telefon numarasına ihtiyacı olacak, bu da doğrulama için kullanılacak.

Bu gelişme, önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcılar ayrıca gizlilik ayarlarını kişiselleştirebilecekler.

WhatsApp'ın sahibi olan Meta, bu özelliği resmen duyurdu ve sosyal medya devi Facebook'ta Mark Zuckerberg, bu yeni özelliği duyurmak için açıklamalarda bulundu.

Bu yeni özellik, kullanıcıların tek bir cihaz üzerinden birden fazla WhatsApp hesabını yönetmelerini kolaylaştıracak ve kullanıcıların konuşmalarını daha verimli bir şekilde takip etmelerine yardımcı olacak.

Ancak, bu özelliği kullanabilmek için ikinci bir telefon numarasına ihtiyacınız olacak, bu da fiziksel bir SIM kart veya e-SIM numarası olabilir. Bu nedenle, telefonunuzun çoklu SIM veya eSIM bağlantısını desteklediğinden veya ikincil bir cihaz kullanmanız gerektiğinden emin olmanız önemlidir.

Tek seferlik parolayı almak için de alternatif bir numaraya ihtiyaç duyacaksınız, bu nedenle bu yeni özelliği kullanabilmek için bu adımları takip etmek gerekecek.

Adımlar

WhatsApp uygulamanızı en son sürüme güncelleyin

Uygulamanın sol üst köşesindeki üç nokta seçeneğinden Ayarlar menüsünü açın

Burada adınızın yanında küçük bir ok göreceksiniz

Üzerine dokunun ve "Hesap ekle "yi seçin.

İkinci telefon numaranızı girin ve size SMS veya arama yoluyla gönderilen bir kodla doğrulayın.

Doğrulandıktan ve kurulduktan sonra, adınızın yanındaki oka dokunarak hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz

Adınızın yanındaki oka dokunarak kullanmak istediğiniz hesabı seçin.

Gizlilik ve bildirim tercihlerini her hesap için ayrı ayrı özelleştirebileceksiniz. Ayrıca, konuşmaları sessize alma veya arşivleme, mesajları silme veya her hesap için belirli kişileri engelleme gibi diğer ayarları da bağımsız olarak etkinleştirebilirsiniz.