HONOR yine dikkatleri üzerine çekti! Watch GS 4 ve Band 9 tanıtıldı

HONOR, Çin pazarında son dönemde tanıttığı yeni ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. En son duyurulan ürünler arasında HONOR Watch GS 4 ve HONOR Band 9 bulunuyor.

HONOR Watch GS 4, inceliği ve şık tasarımıyla göz kamaştırıyor. Kavisli kenarları ve gerçek altın kaplama detaylarıyla dikkat çeken bu akıllı saat, sadece 10,5 mm inceliğinde. 1,43 inçlik yuvarlak AMOLED ekranı, 326 PPI ve 466 x 466 piksel çözünürlüğü ile 8000'den fazla saat kadranı seçeneği sunuyor. Pil ömrü 14 güne kadar ulaşabilen bu saat, hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 5 dakikalık şarjla 24 saat veya GPS ile 30 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca, kalp atış hızı ve hava basıncı gibi birçok yüksek hassasiyetli sensörle donatılan HONOR Watch GS 4, beş uydu konumlandırma sistemi, NFC ve Bluetooth arama gibi özellikleri destekliyor. 100'den fazla spor modu ve WeChat, Alipay gibi akıllı özelliklerle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

HONOR Band 9 ise ince ve hafif tasarımıyla öne çıkıyor. 1,57 inçlik AMOLED ekranı, 256 x 402 çözünürlük ve 302 PPI ile net bir görüntü sunuyor. 14 güne kadar pil ömrüne sahip olan bu bileklik, 96 farklı spor modunu destekleyerek kullanıcıların spor aktivitelerini takip etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, kalp atış hızı ve kan oksijen doygunluğu gibi sağlık göstergelerini sürekli olarak izleyebilme özelliği ile kullanıcıların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor.

HONOR Watch GS 4 ön siparişe açıldı ve 24 Mart'ta satışa sunulacak. Ürün, üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Fiyatlar ise Galaxy Shuttle için 138 USD, diğer renkler için ise 166 USD olarak belirlendi.

HONOR Band 9 ise mor, siyah ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Standart versiyonun fiyatı 34 USD iken, NFC versiyonu 41 USD olarak fiyatlandırıldı.