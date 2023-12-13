Android uygulama pazarında tekel kırıldı

Epic Games, Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki bir Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi'nde Google'a karşı açtığı dava sonucunda zafer elde etti. Jüri, Google'ın Play Store üzerinden uygulama geliştiricilerinden talep ettiği %30 daha yüksek ücretin tüm rekabeti olumsuz etkilediğine hükmetti.

Üç yıl önce başlatılan hukuki süreç, Epic Games'in, uygulama içi satın alımlardan elde ettiği geliri artırmak ve Android işletim sistemi üzerinde Google Play'e rakip bir uygulama mağazası sunmak amacıyla Google'a karşı başlattığı bir davaydı.

Epic Games, Google'ı Play Store'un faturalandırma hizmetleri ile yasa dışı bir şekilde bağlamak ve geliştiricileri her iki hizmeti de kullanmaya zorlamakla suçlamıştı. Jüri, bu suçlamaları kabul ederek, Google'ın Android uygulama dağıtım pazarında ve uygulama içi faturalandırma pazarında tekel gücü elde ettiğine ve sürdürdüğüne karar verdi.

Google, karara karşı çıkarak San Francisco merkezli 9. ABD Devre Temyiz Mahkemesi'nde temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Bu zaferin ardından Epic Games, Google'ın Play Store'unun düzeltilmesi için mahkemeye başvurma hakkına sahip oldu. Bu durum, Google'ın yıllık 10 milyar dolarlık gelirini riske atabilir. Ayrıca, Google'ın Android mobil sistemindeki rakip uygulama mağazalarının önünü açabilir, ancak uzun bir temyiz süreci bu değişiklikleri geciktirebilir.

Epic Games'in bu zaferi, Google'a geliştiricilere kendi ödeme sistemlerini kullanma izni verme zorunluluğunu getirebilir, bu da Google'ın iş modelini derinden etkileyebilir.

Bu karar, Google'ın ABD Adalet Bakanlığı ile devam eden yasal sorunlarına bir yenisini ekleyebilir ve şirketin rekabet karşıtı uygulamalarını gözden geçirmesine zorlayabilir.

Epic Games'in benzer bir dava sürecini daha önce Apple'a karşı kaybettiği de hatırlanmalı. Her iki teknoloji devi de bu kararı ABD Yüksek Mahkemesi'nde temyiz etmeye çalışıyor.