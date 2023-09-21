Google, Bard'ı diğer Google hizmetlerine erişebilir hale getirdi

Google, Bard'ı bu yılın başlarında büyük bir başarı yakalayan diğer generatif yapay zeka platformlarına, örneğin ChatGPT'ye bir yanıt olarak görünür bir şekilde başlattı. Rakibiyle aynı özelliklerin birçoğunu sunuyor, kullanıcıların doğal dilde sohbet edebilmelerini ve yanıtlar alabilmelerini sağlıyor.

Şirket şimdi programın büyük bir güncellemesini duyurdu, Bard Uzantıları adını verdi, bu güncelleme, diğer Google hizmetlerini Bard ile bağlayarak bir cevap vermesine yardımcı olmasına izin verecek - örneğin, Bard'a tatil planlamasına yardımcı olmasını istediğinizde, kullanıcılar Gmail'den aile üyeleri için çalışan tarihleri almasını, Google Haritalar'dan havalimanına gitmek için yönleri bulmasını ve destinasyonda yapılacak en iyi şeyler hakkında izlenecek YouTube videolarını bulmasını isteyebilirler.

Şirket, bu güncellemenin Bard'ı şimdiye kadar "en yetenekli" sürümü haline getirdiğini ve daha fazla insanın uygulamayı işbirliği yapmak için kullanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Teknoloji devi, güncellemenin kullanıcı gizliliğine büyük önem verdiğini belirtti. Kullanıcıların Bard'ın Google hizmetlerine erişim izni vermek için aktif olarak izin vermeleri gerekecek ve kaldırılan herhangi bir içerik, kullanıcı özellikle Bard'a incelemesi için bayrak koymasını istemedikçe insanlar tarafından incelenmeyecek.

Sohbet botunun daha fazla genişlemesi olarak Google, kullanıcıların Bard'dan aldıkları yanıtları yeni bir "Google'ı incele" düğmesi kullanarak kontrol etmelerine izin vereceğini açıkladı. Bu düğme, yanıtı bağlı Google arama sonuçlarıyla karşılaştırarak ve geçerliliğine güvendiği bölümleri ve farklı sonuçlar bulduğu yerleri vurgulayarak çalışacak.

Bazı uzmanlar, generatif AI platformları içinde yanlış bilgi yayılma olasılığı konusunda endişelerini dile getirmişlerdir, bazı bilgilerin bu tür sohbet botlarını eğitmek için kullanılan yanlış veya güncel olmayan bilgilere dayandırılarak kullanıcılara otoriter bir şekilde sunulduğunu ve bu durumun zararlı olabileceğini belirtmişlerdir.

İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi'nin (CMA) pazartesi günü yayımlanan AI pazarının potansiyel etkilerini inceleyen bir raporu, uygun rehberlik ilkeleri olmadan insanların ve işletmelerin önemli düzeylerde yanlış bilgi ve AI destekli dolandırıcılığa maruz kalabileceğini belirtti.

Google'ın Bard güncellemeleri hakkındaki bir blog yazısında, Google'ın Bard ürün yönetimi direktörü Yury Pinsky, "Bard ile generatif AI ile işbirliği yapma deneyiminin en büyük faydalarından biri, yanıtlarınızı tam olarak ihtiyacınıza göre uyarlayabilmesidir. Örneğin, Bard'dan sizin ve arkadaşlarınız için bir seyahat planı belgesi oluşturmasını isteyebilirsiniz, çevrimiçi pazar yeri ilanınızı taslağa dökebilir veya çocuklarınıza bir bilim konusunu açıklamada yardımcı olabilirsiniz. Ve şimdi Bard, yanıtlarını özelleştirmekte daha da iyi hale geliyor" dedi.

Güncellemede, Google ayrıca bir Bard konuşmasına bir bağlantı paylaşıldığında, diğerlerinin bu bağlantıya tıklayarak aynı konuşmaya devam edebileceğini doğruladı.