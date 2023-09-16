Google'a 93 milyon dolarlık konum izleme cezası

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Perşembe günü Google, Inc. ile şirketin konum izleme uygulamalarına ilişkin bir dava sonucunda 93 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu dava, Google'ın kullanıcıların konum verilerini toplama ve kullanma konusundaki iddialarıyla ilgiliydi ve başlangıçta Google'ı Kaliforniya İş ve Meslekler Kanunu'na (BPC) aykırı davranmakla suçlamıştı.

Uzlaşma sonucunda, Google artık konum izleme uygulamaları hakkında yanlış beyanda bulunmamayı taahhüt ediyor. Google, kullanıcıların konum takibini etkinleştirdiğinde bu konuda açık ve anlaşılır bilgi sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, şirket, konum izleme uygulamalarını ve politikalarını açıklayan bir web sayfası bulundurmalı ve Kaliforniya Başsavcılığı'na düzenli uyum raporları sunmalıdır. Google ayrıca BPC'nin ihlalleri için sivil cezalar öngören 17206. bölümü gereği Başsavcılığa 93 milyon dolar ödemek zorundadır.

Başsavcı Bonta, Google'a yanıltıcı reklam ve haksız rekabet suçlamalarıyla dava açtı ve şirketin kullanıcıları konum geçmişi ayarını etkinleştirmeye yönlendirdiğini iddia etti. Bu ayar etkinleştirildiğinde, Google kullanıcıların konumunu sürekli olarak izlemekte ve bu verileri reklamcılık amacıyla kullanmaktaydı. Şikayette ayrıca, Google'ın kullanıcıları konum geçmişi ayarını "farkında olmadan etkinleştirmeleri" konusunda yanıltıcı yönlendirmeler kullandığı belirtilmiştir. Son olarak, şikayette, bir kullanıcının konum geçmişini kapatmasına rağmen, konum verilerinin başka kaynaklardan toplanmaya devam ettiği de iddia edilmiştir.

Başsavcı Bonta, bu uzlaşmanın ardından şunları söyledi: "Soruşturmamız, Google'ın kullanıcılara verdiği taahhütlerle gerçekleştirdiği eylemler arasındaki çelişkiyi açıkça gösterdi. Google, kullanıcılarına, konum izleme kapatıldığında takip etmeyeceğini söylüyordu, ancak bu uzlaşma ile Google'ı bu yanıltıcı uygulamaları nedeniyle sorumlu tutuyoruz. Tüketici Koruma Bölümüme ve tüm Kaliforniyalılara gizlilik güvenceleri sağlama konusundaki kararlılıkları için teşekkür ediyorum."

Unutmayın ki Kaliforniya, Google'a karşı konum izleme uygulamaları nedeniyle dava açan tek eyalet değil. Kasım 2022'de, 40 eyaletin başsavcıları aynı konuda Google ile 391.5 milyon dolarlık çok eyaletli bir uzlaşma yapmıştı. Bu anlaşma, ABD tarihindeki en büyük gizlilik anlaşmalarından biriydi.