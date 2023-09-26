Eski Google çalışanı açıkladı: Google sıralamalarda tıklamaları kullanıyor

Geçtiğimiz Çarşamba günü ABD ile Google arasında devam eden antitröst davası kapsamında ifade veren Eric Lehman Google sıralama faktörlerinden birini deşifre etti.

Eski Google çalışanı Eric Lehman, Google'ın sıralamalarda tıklamaları kullandığını belirtti, ancak bu tıklamaların doğrudan bir sıralama faktörü olduğu anlamına gelmiyor. Lehman'a göre, bu konu hakkında tartışma sürüyordu ve insanların neden bu konuyu gizlemeye çalıştığını anlamak zordu.

Lehman, ayrıca Google'ın makine öğrenme sistemleri BERT ve MUM'un kullanıcı verilerinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Ancak, kullanıcı verileri yerine makine öğrenimine daha fazla güvenmek istediğini belirtti. Ona göre, büyük miktarda kullanıcı geri bildirimi, ham metin denetimsiz öğrenimi ile değiştirilebilir.

Google'ın rakiplerine göre BERT kullanımındaki en büyük avantajının, Google'ın BERT'i icat etmiş olması olduğunu ifade etti. Bu açıklama, DOJ (Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı) tarafından Google'ın rekabet avantajı sağladığı iddiasına karşı bir yanıt olarak verildi.

Lehman ayrıca "eğitim verileri" ile "kullanıcı verileri" arasındaki farkı açıkladı. Eğitim verilerinin kullanıcı arama verilerinden farklı olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, Google'ın tıklamaları kullanıp kullanmadığı sorusu üzerine, Google'dan Gary Illyes'in verdiği yanıt, teknik olarak evet olduğu yönündeydi. Ancak tıklamaların doğrudan bir sıralama faktörü olarak kullanıldığı anlamına gelmiyordu. RankBrain adlı makine öğrenimi algoritmasının geçmiş arama verilerini kullanarak tahminlerde bulunduğunu açıkladı. Ancak tıklamaların manipüle edilebileceğini ve gürültülü olduğunu belirtti.