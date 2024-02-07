PS5'ye yazılım güncellemesi yayınladı! Bir takım iyileştirmeler yapıldı

PS5'ye yazılım güncellemesi yayınladı! Bir takım iyileştirmeler yapıldı

Sony, PlayStation 5 için yayımlanan beta firmware güncellemesi ile DualSense kontrol cihazında önemli iyileştirmeler sundu. Bu güncelleme, belirli ülkelerdeki test kullanıcıları için sunulacak ve ilerleyen aylarda genel olarak kullanıma açılacak.

Güncelleme, DualSense ve DualSense Edge kablosuz kontrol cihazlarının ses özelliklerini güncelleyerek iyileştirmekte. Bu kapsamda, kontrol cihazının hoparlör ses kalitesi artırılarak daha net bir oyun deneyimi sunuluyor. Ayrıca, dahili mikrofonda yapılan iyileştirmeler sayesinde oyuncular, oyun içi sesler ve sesli sohbet sesini daha net duyabiliyor.

Mikrofon giriş kalitesi, yeni bir yapay zeka makine öğrenme modeliyle geliştirilmiş, bu da daha iyi gürültü engelleme sağlamış durumda. Ayrıca, kullanıcılar kontrol merkezi üzerinden hoparlör sesini ayarlama seçeneğine sahipler.

Ekranı Paylaş özelliği de güncelleme ile birlikte yeniliklere kavuştu. Tam ekran modunda izleyen kullanıcılar, ev sahibi ile etkileşimi artırmak için işaretçi ve emoji tepkileri ekleyebilirler. Bu özellik, izleyicilere oyunu daha etkileşimli bir şekilde takip etme imkanı sağlar.

Güncelleme ayrıca PS5'in güç göstergesinin parlaklığını kontrol etme özelliği ekledi. Kullanıcılar, loş, orta ve parlak olmak üzere üç farklı seçenek arasından seçim yapabilirler. Ancak, güç göstergesini tamamen devre dışı bırakma seçeneği bulunmamaktadır.

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