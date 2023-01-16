Garanti BBVA herkese 1000 TL ödeme yapacak.. Yeni kampanya

Garanti BBVA herkese 1000 TL ödeme yapacak.. Yeni kampanya

Garanti BBVA'nın "Müşterimiz Olun" kampanyası kapsamında banka müşterilerine 1000 TL'lik ödeme vermeye hazırlanıyor. Bankanın kampanyasının detayları belli oldu

Bankalar yeni kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Emeklilere ödenen promosyon ödemelerinden sonra bankalar şimdi de müşteri çekme yarışına girdiler. Çok sayıda banka yeni müşteri çekmek için ödül para dağıtıyor.

Bu kapsamda Garanti BBVA'da yeni müşterilerine ödül vereceğini duyurdu.

Garanti BBVA'dan müşterilerinin yüzünü güldüren bir kampanya duyurusu geldi.

Yapılan duyuruda, "Garanti BBVA Mobil’den şubeye gitmeden müşterimiz olup, bireysel kredi kartı başvurusu yapın, başvurunuz onaylandığında 1000 TL harcamanıza 1000 TL bonus kazanın. Üstelik 10.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından da yararlanın." ifadeleri kullanıldı.

2 - 31 Ocak tarihleri arasında Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA'lı olan ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, ilgili kartlarıyla 20 Şubat’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacak.

İNTERNET HARCAMALARI DA DAHİL EDİLECEK

Kazanılan bonuslar 25 Şubat – 25 Mart 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Bonus olarak yüklenen puanlar market, giyim, akaryakıt ve birçok sektörde harcanabilecek. Kullanılmayan bonuslar ise 26 Mart 2023 tarihinde geri alınacak.

Bonus kazanmak için yapılması gereken 1000 TL'lik alışveriş tutarına internet alışverişleri de dahil edilecek.

PROMOSYONLARDA ZAMLANACAK

Öte yandan gelen bilgilere göre promosyon ücretlerine de zam yapılacak. Yakın bir zamanda Garanti BBVA dahil çok sayıda bankanın emekli promosyonlarına dev zamlar yapması bekleniyor.

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