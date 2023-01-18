Ziraat Bankası promosyon yarışında bende varım dedi, 2023 yılında emeklilere rekor promosyon ödemeleri yolda

Bankaların ödeyeceği emekli promosyonları merak ediliyor. Emekliler ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın ardından gözler bankalara çevrildi. Bankaların ödeyeceği promosyon ücretleri merak ediliyor.

KAMU BANKALARI YARIŞA GİRDİ

Çok sayıda kamu bankası promosyon kavgasına başladı. Kamu bankaları arasında da devam eden yarışa Ziraat Bankası'da dahil oldu..

Türkiye'nin en fazla müşteriye sahip bankası olan Ziraat Bankası da 2023 emekli promosyonunda güncellemeler yaptı. İşte 2023 itibariyle emekliye ödenecek ücret...

EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Ziraat Bankası tarafından ödenecek promosyon ücretiyle emekli rahat bir nefes alacak.

BANKANIN açıklaması şöyle;

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

ÖDENECEK PROMOSYON TUTARLARI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olacak.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası, promosyon kampanyasına başvurmak isteyen müşterileri için yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil (Uygulamanın güncellenmesi gerekmektedir.)

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim Merkezimiz (0850 220 00 00)

aracılığı ile yapabilirsiniz.