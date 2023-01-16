Uzmanlar tavsiye etti. Daha şifalıymış.. Kelle paça yerine bundan için

Kelle paça çorbası yapmaya gücünüz yetmiyorsa daha şifalı bir çorba tarifi var. Uzmanlar tavsiye ediyor. Kış boyunca yapıp içebilirsiniz

Kelle Paça çorbası yerine içilebilecek çorbalar merak ediliyor. Ortalama bir restoranda kelle paça çorbasının fiyatı 80 TL'yi geçiyor. Evde yapmak ise çoğu zaman imkansız.

Kelle paça çorbası faydalı çorbalardan.

Ancak en az kelle paça çorbası kadar faydalı bir çorba tarifi daha var.

Tavuk suyu çorbasından bahsediyoruz. Tavuk suyu çorbası da çok şifalı bir çorbaymış.

* gribe iyi geliyor

* soğuk algınlığına iyi geliyor

* boğaz ağrısına iyi geliyor

* akciğerden balgamı söküp atıyor

En az kelle paça çorbası kadar faydalı olan tavuk suyu çorbası peki nasıl yapılır?

Tavuk Suyu Çorba İçin Malzemeler:

1 adet Tavuk budu

1 adet tavuk göğsü

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kuru soğan

Yarım Çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı tel şehriye



Tavuk Suyu Çorba Nasıl Yapılır?

Tavuk parçaları bir tencereye alınır. 6 bardak suyla beraber haşlanır.

Ayrı bir tencerede daha önceden küp küp doğanmış soğanlar kavrulmaya başlanır.

Haşladığınız tavuğun içine aroma arttırıcı olarak kereviz sapı, havuç katabilirsiniz.

Tavuklar soğuduktan sonra kemiklerinden didikleyerek ayırın.

Bir tencerede un ve yağı kavurduktan sonra üzerine tavuk suyunu didiklenmiş tavuğu ve soğanları dökün.

Şehriyeyi ekleyerek biraz kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır.

Üzerine kırmızıbiber dökerek sunabilirsiniz. Afiyet olsun.