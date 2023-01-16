Kanal D şimdi yandı! Şevket Çoruh bomba diziyle geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisi tekrar ne zaman yayınlanacak bilinmiyor. Arka Sokaklar dizisinin fanları çıldırmış durumda.

Ancak Kanal D yönetimi bir türlü açıklama yapmıyor. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinde yer alan oyuncular da bir bir başka projelerle anlaşma yapmayı sürdürüyor.

Şevket Çoruh'ta o isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu bomba bir diziyle anlaşmaya vardı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Çok sayıda teklif alan Çoruh gelen işlerden 03 Medya ve Same Film’in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı. Başarılı aktör dizide “İskender” karakterine hayat verecek.

Çoruh dizide Timuçin Esen’le başrolü paylaşacak. Esen de şimdiden merak uyandıran dizide “Korkmaz” rolünü canlandıracak. Efsane dizi “Çukur”un yazarı Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizinin Bodrum’da çekilmesi planlanıyor. Dizinin ana castında Genco Özak da rol alıyor. Özak dizide “Metin” rolünü canlandıracak. “Tetikçi”nin yönetmesi için de “Çöp Adam”dan ayrılan Yağız Alp Akaydın’la görüşülüyor.