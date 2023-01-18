Meğer börekçiler böreği böyle pişiriyormuş... Çıtır çıtır tepsi böreğinin sırrı

Börek pişirirken bilmeniz gereken bir tarif; Börek bu tarifle yapıldığında çıtır çıtır oluyor. Meğer tüm usta aşçılar börek yaparken bu sırları uyguluyormuş...

Tepsi böreği, Türk mutfağında en sevilen böreklerdendir. Börek yaparken bilmeniz gereken her şeyi bu içeriğimizde derledik.

Eğer böreğinizi hazır yufkadan yapacaksanız bilmeniz gereken bir kaç tüyo var;

* Mutlaka yufka taze olmalıdır.

* Mutlaka sos kullanılmalıdır.

* Mutlaka iç malzemeler oda sıcaklığında olmalı ve yoğun olmamalıdır.

TEPSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR? TEPSİ BÖREĞİNİN TARİFİ NASILDIR?

Tepsi böreği en zor yapılan böreklerdendir. Ancak bu tarifle yapılan tepsi böreği hem kolay hem de çok lezzetli olmaktadır. Yapmanız gereken vereceğimiz ölçülere göre böreğinizi hazırlamak ve pişirmek.

İşte bilmeniz gereken her şey!

Hamuru İçin;

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytin yağı

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

İç Harcı İçin;

4 orta boy patates

1 orta boy soğan

1 çay bardağı zeytin yağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Üzeri İçin;



1 çay bardağı yoğurt

Patatesli Tepsi Börek Yapılışı:

*3 su bardağı unu yoğurma kabına koyalım.

*1 su bardağı ılık suya tuz, şeker, mayayı koyup eriyene kadar karıştıralım.

*Karıştırdığımız suyu, unun üzerine dökelim.

*Sıvıyağ da ekleyip, hamuru yoğuralım.

*Çok sert olmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edelim.

*Hamuru ılık bir ortamda, mayalanmaya bırakalım.

*Patatesleri haşlayalım, soğanları yemeklik doğrayalım.

*Tavada salça ile kavuralım.

*Patatesleri soyup ezelim, püre haline getirelim.

*Kavurduğumuz soğanı püre ile karıştıralım.

*Fırınımızı 200°C ye ayarlayıp, ısınmaya bırakalım.

*Mayalanan hamuru, 6 eşit yumak haline getirelim.

*Tepsi büyüklüğünde, 6 yufka elde edelim.

*İç harcımızı, 2 eşit parçaya bölelim.

*Tepsiyi yağlayalım.

*1. yufkayı serelim üzerine yağ sürelim.

*2. yufkayı serelim iç harcından koyalım.

*3. yufkayı serelim arasına yağ sürelim.

*4. yufkayı serelim iç harcından koyalım.

*5. yufkayı serelim üzerine yağ sürelim.

*6. yufkayı serelim en üste kalan yağımızı yoğurt ile karıştırıp üzerine sürelim.

*Kareler halinde dilimleyip, 200°C de ısıttığımız fırında 30 dakika pişirelim.

Afiyet Olsun…

*Püf Noktası:

*Bu böreğin hamuru sert olmasın.

*Elde ettiğiniz hamur, ılık bir ortamda 25 dakika mayalansın